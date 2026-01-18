قائد أوركسترا عالمي يلغي حفلاته احتجاجا على قمع نتنياهو للفلسطينيين

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن قائد الأوركسترا العالمي زوبين ميهتا، إلغاء جميع التزاماته الفنية في إسرائيل، احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مع الفلسطينيين.

وتحدث قائد الأوركسترا الهندي ،عن موقفه خلال ظهوره عبر قناة "India Today"، وقال: "لا أستطيع فصل الموسيقى عن السياسة، وقد ألغيت جميع التزاماتي في إسرائيل هذا العام بسبب معارضتي لطريقة تعامل نتنياهو مع القضية الفلسطينية برمتها".

وطالب زوبين الفنانين والموسيقيين اتخاذ موقف أخلاقي، في ظل ما يشهده قطاع غزة من دمار شامل وسقوط آلاف الضحايا، إلى جانب سياسات القمع والاستيطان في الضفة الغربية.

ويعد زوبين ميهتا، أحد أبرز قادة الموسيقى الكلاسيكية الغربية في القرن العشرين، شغل مناصب قيادية رفيعة في كبرى أوركسترات العالم، بينها وأوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارمونية ونيويورك الفيلهارمونية، وأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية كمدير موسيقي فخري منذ أوائل الثمانينات.

