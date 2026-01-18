إعلان

"عشنا إبداعًا لا يُنسى".. أصالة تشكر تركي آل الشيخ بعد تكريمها في Joy Awards

كتب : سهيلة أسامة

12:20 م 18/01/2026
وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة شكر بعد حصولها على جائزة صناع الترفيه الفخرية ضمن فعاليات حفل Joy Awards 2026، الذي أقيم مساء السبت في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور واسع من نجوم الفن وصناع الترفيه من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت أصالة صورًا من إطلالتها في الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت في رسالتها: "تفاصيل هالإبداع اللي عشناه والصورة المو معقولة اللي كنا جواها بمهرجان Joy Awards، ومقصدي الصورة بمعنى صورة اللي بدي قوله كيف فيه إنسان بيفكر يجمع موهوبين من بلاد مختلفة وكبار وصغار ومتفقين ومختلفين، والكل تحت سقف الرياض مبسوط وتارك كل شي بعيد وبكل حب مجتمعين".

وتابعت: "كنت مبسوطة بكل شي، بس على وجه التحديد كتير تأثرت بالعرض السوري اللي كان بيجنن، بكيت وفرحت وتذكرت وتأملت، وعلى شوي كنت رح أطلع كون بينهم، الله لا يحرم الدنيا قلبكم الكبير اللي وسعنا كلنا، وأنا قبل ما أكبر معكم وبينكم بكبر فيكم وبتشرف كون تعلمت منكم يا أهل السعودية الكرام الحنّانين الطيبين".

ووجهت رسالة للمستشار تركي آل الشيخ: "يا أبو ناصر، يا سعادة المستشار، مجهودك كبير وبيعود هالشي لقلبك الكبير وسعة صدرك وتعاملك مع الجميع بكل حب واحترام وتقدير، وهذا ما تعلمناه من قادتنا في هذا الوطن العظيم، فقد أهدانا الله رب العالمين أميرًا يشبه المستحيل، هو الحلم وهو المستقبل البعيد، الله يحفظ ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الفذ صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ويحفظ هذه الأرض وهذا الشعب، وتعيشوا وتجمعوا وتكرموا وتفرحوا وتخلقوا بالحياة حياة".

يُذكر أن جائزة صناع الترفيه الفخرية قدمتها النجمة أمينة خليل والنجم العالمي شاروخان، تكريمًا لمسيرة أصالة الفنية.

أصالة تركي آل الشيخ Joy Awards

