فستان أحمر جريء.. نسرين طافش تتألق وتخطف الأنظار في حفل "Joy Awards" 2026

كتب : مصراوي

08:39 م 17/01/2026
    نسرين طافش من حفل جوي أووردز
    نسرين طافش تخطف الأنظار بحفل جوي أووردز
    نسرين طافش

كتب- مروان الطيب:

حضرت الفنانة نسرين طافش، حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت نسرين طافش بفستان أحمر ناري خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية على السجادة المخملية.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

نسرين طافش Joy Awards

