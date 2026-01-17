إعلان

فستان ذهبي جريء..نيكول سابا تكشف عن كواليس إطلالتها من حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"

كتب : مروان الطيب

07:13 م 17/01/2026
    نيكول سابا
    نيكول سابا من كواليس حفل جوي أووردز 2026
    نيكول سابا على انستجرام
    إطلالة أنيقة لنيكول سابا في حفل جوي أووردز
    النجمة نيكول سابا

كشفت الفنانة نيكول سابا عن كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشرت نيكول صور من إطلالتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان ذهبي أنيق وجريء، وكتبت: "ليلة سعيدة في حفل جوي أووردز الليلة".

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

