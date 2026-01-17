ميلي بوبي براون عن حفل "Joy Awards" 2026: "لم أحضر حفل بهذه الضخامة من قبل"

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصلت النجمة فيفي عبده إلى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه - joy awards المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت فيفي على السجادة الخزامية بإطلالة أنيقة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام العربية، وأهدتهم قبلاتها، وأكدت أنها سوف تطل على الجمهور في رمضان 2026 بمفاجأة.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن والمشاهير، بينهم: نادية الجندي، ماجد المصري، ورد الخال، باسم يوسف، مها نصار، إيمان العاصي، صفية العمري، هاني رمزي، عمرو مصطفى.

الحفل يقوم بتكريم كوكبة من النجوم والمؤثرين والمشاهير في الفن والرياضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حققوا نجاحات كبيرة العام الماضي 2025.