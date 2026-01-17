إعلان

فيفي عبده تهدي قبلاتها لكاميرات وسائل الإعلام فور وصولها حفل joy awards 2026

كتب : مصراوي

06:25 م 17/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 4 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 4 صورة
    فيفي عبده

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصلت النجمة فيفي عبده إلى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه - joy awards المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت فيفي على السجادة الخزامية بإطلالة أنيقة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام العربية، وأهدتهم قبلاتها، وأكدت أنها سوف تطل على الجمهور في رمضان 2026 بمفاجأة.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن والمشاهير، بينهم: نادية الجندي، ماجد المصري، ورد الخال، باسم يوسف، مها نصار، إيمان العاصي، صفية العمري، هاني رمزي، عمرو مصطفى.

الحفل يقوم بتكريم كوكبة من النجوم والمؤثرين والمشاهير في الفن والرياضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حققوا نجاحات كبيرة العام الماضي 2025.

فيفي عبده Joy Awards موسم الرياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور| إيمان العاصي وصفية العمري تتألقان في حفل Joy Awards 2026
زووم

بالصور| إيمان العاصي وصفية العمري تتألقان في حفل Joy Awards 2026
"صور".. مدينة صغيرة للنساء فقط ويمنع الرجال دخولها.. تثير الجدل
علاقات

"صور".. مدينة صغيرة للنساء فقط ويمنع الرجال دخولها.. تثير الجدل
بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"
حوادث وقضايا

بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"
أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
أخبار السيارات

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟
تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا