في إطار الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية، واستجابةً فورية لاستغاثات المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في تقديم المساعدة لسيدة في حالة صحية حرجة، ونقلها لتلقي العلاج اللازم بعد تعذر حركتها.

نداء استغاثة وعمل إنساني

بدأت الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة استغاثة من إحدى السيدات، تطلب فيها المساعدة في نقلها من مسكنها إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحةً أنها تعاني من حالة صحية تجعلها غير قادرة على الحركة تماماً، ولا يوجد من يعاونها في عملية الانتقال جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية.

تحرك فوري من القوات

وعلى الفور، وجهت مديرية أمن القاهرة قوة أمنية مجهزة لمحل سكن السيدة، حيث تمكنت القوات بمعاونة الأجهزة المختصة من نقلها برفق وحرص شديدين إلى المستشفى المخصص لها، لضمان حصولها على الرعاية الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

إشادة واسعة بالاستجابة

لاقى هذا الموقف الإنساني استحساناً كبيراً وإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ثمنوا سرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغ، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعزز من روح التعاون والثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة، وتؤكد على شعار "الشرطة في خدمة الشعب".

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السيدة، ومتابعة حالتها الصحية حتى وصولها للمستشفى.