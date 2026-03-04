إعلان

"استجابة فورية".. أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة للمستشفى تعثرت حركتها

كتب : علاء عمران

12:20 م 04/03/2026

أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة للمستشفى تعثرت حركتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
في إطار الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية، واستجابةً فورية لاستغاثات المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في تقديم المساعدة لسيدة في حالة صحية حرجة، ونقلها لتلقي العلاج اللازم بعد تعذر حركتها.
نداء استغاثة وعمل إنساني
بدأت الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة استغاثة من إحدى السيدات، تطلب فيها المساعدة في نقلها من مسكنها إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحةً أنها تعاني من حالة صحية تجعلها غير قادرة على الحركة تماماً، ولا يوجد من يعاونها في عملية الانتقال جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية.

تحرك فوري من القوات

وعلى الفور، وجهت مديرية أمن القاهرة قوة أمنية مجهزة لمحل سكن السيدة، حيث تمكنت القوات بمعاونة الأجهزة المختصة من نقلها برفق وحرص شديدين إلى المستشفى المخصص لها، لضمان حصولها على الرعاية الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
إشادة واسعة بالاستجابة
لاقى هذا الموقف الإنساني استحساناً كبيراً وإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ثمنوا سرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغ، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعزز من روح التعاون والثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة، وتؤكد على شعار "الشرطة في خدمة الشعب".
تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السيدة، ومتابعة حالتها الصحية حتى وصولها للمستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة استجابة إنسانية نقل مريضة الشرطة المصرية استغاثة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
شئون عربية و دولية

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

طعام الإكثار من تناوله يصيبك بسرطان البنكرياس.. احذره في رمضان
سفرة رمضان

طعام الإكثار من تناوله يصيبك بسرطان البنكرياس.. احذره في رمضان

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة
حوادث وقضايا

"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة