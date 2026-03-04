إعلان

كشف لغز اختفاء "طالبة الغربية".. هربت من المنزل بسبب "تعنيف والدها"

كتب : عاطف مراد

12:13 م 04/03/2026

غادرت منزلها إثر مشادة مع والدها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب إحدى الفتيات في ظروف غامضة بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية، وهي الواقعة التي أثارت حالة من القلق والجدل بين رواد "السوشيال ميديا" خلال الأيام الماضية.

بداية البلاغ

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الواقعة بدأت بتاريخ 21 فبراير 2026، حينما تلقى مأمور مركز شرطة السنطة بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بخروج نجلته (طالبة) من المنزل وتغيبها عن الأنظار في ظروف غير معلومة. فور البلاغ، تم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير الفتاة وتحديد مكان تواجدها.

كواليس الهروب

أفادت التحريات الأولية أن الفتاة غادرت منزلها بمحض إرادتها إثر وقوع مشادة كلامية بينها وبين والدها، قام على إثرها بتعنيفها وتوبيخها بسبب إهمالها في دروسها وتراجع مستواها الدراسي، مما دفعها لترك المنزل خوفاً من المواجهة.
النهاية السعيدة.. عودة وتنازل

عقب جهود مكثفة من رجال المباحث، حضر والد الفتاة إلى مركز الشرطة بتاريخ 26 فبراير 2026، وبصحبته نجلته "المبلغ بغيابها"، حيث أقر بعودتها إلى المنزل سالمة دون أن يمسها أي مكروه.
وبسماع أقوال الطالبة، أكدت أنها كانت متواجدة طوال فترة غيابها لدى إحدى صديقاتها، رغبة منها في الابتعاد لفترة عقب تعنيف والدها لها. وبناءً على ذلك، قام الأب بالتنازل عن بلاغه، مؤكداً انتهاء الأزمة بسلامة ابنته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المحضر.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هروب فتاة السنطة الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
أخبار المحافظات

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة
حوادث وقضايا

"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة
أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة