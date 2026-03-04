نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب إحدى الفتيات في ظروف غامضة بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية، وهي الواقعة التي أثارت حالة من القلق والجدل بين رواد "السوشيال ميديا" خلال الأيام الماضية.

بداية البلاغ

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الواقعة بدأت بتاريخ 21 فبراير 2026، حينما تلقى مأمور مركز شرطة السنطة بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بخروج نجلته (طالبة) من المنزل وتغيبها عن الأنظار في ظروف غير معلومة. فور البلاغ، تم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير الفتاة وتحديد مكان تواجدها.

كواليس الهروب

أفادت التحريات الأولية أن الفتاة غادرت منزلها بمحض إرادتها إثر وقوع مشادة كلامية بينها وبين والدها، قام على إثرها بتعنيفها وتوبيخها بسبب إهمالها في دروسها وتراجع مستواها الدراسي، مما دفعها لترك المنزل خوفاً من المواجهة.

النهاية السعيدة.. عودة وتنازل

عقب جهود مكثفة من رجال المباحث، حضر والد الفتاة إلى مركز الشرطة بتاريخ 26 فبراير 2026، وبصحبته نجلته "المبلغ بغيابها"، حيث أقر بعودتها إلى المنزل سالمة دون أن يمسها أي مكروه.

وبسماع أقوال الطالبة، أكدت أنها كانت متواجدة طوال فترة غيابها لدى إحدى صديقاتها، رغبة منها في الابتعاد لفترة عقب تعنيف والدها لها. وبناءً على ذلك، قام الأب بالتنازل عن بلاغه، مؤكداً انتهاء الأزمة بسلامة ابنته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المحضر.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"