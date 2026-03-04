ممدوح عباس يوضح دوره في نادي الزمالك بعد المنصب الجديد

أوضح ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، طبيعة دوره داخل القلعة البيضاء بعد منحه منصب الرئيس الشرفي للنادي.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: "أريد أن أوضح أن الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك ليست بمنصب تنفيذي، قد يسألونني المشورة، ولكن يبقى المسؤول الأول عن النادي وسياساته واستراتيجياته مجلس الإدارة المنتخب، وهذا للتوضيح".

ممدوح عباس رئيسا شرفيا لنادي الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أعلن في بيان رسمي منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرًا لما قدمه من دعم ومساندة متواصلة على مدار سنوات طويلة، وإسهاماته التي وصفها البيان بالمؤثرة في مسيرة النادي، بما يعكس انتماءه وحرصه على رفعة كيان الزمالك.

وأضاف بيان الزمالك: "يعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة. وهذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار".

