إعلان

تعليم جنوب سيناء يحتفل بيوم الشهيد بمحاضرات وكلمات في الإذاعة المدرسية

كتب : رضا السيد

12:15 م 04/03/2026

وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء للاحتفال بـ يوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، تكريمًا لتضحيات شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن. تأتي هذه الاحتفالات تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم واللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز الوعي الوطني بين الطلاب.

خطة الاحتفال

أوضحت الدكتورة وفاء رضا، مدير المديرية، أن خطة الاحتفال تتضمن تسليط الضوء على الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وصون مقدراته، وجهودها المستمرة في الدفاع عن حدود الدولة والحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب مساهمتها في دعم التنمية الشاملة من خلال ندوات تثقيفية وبرامج الإذاعة المدرسية.

محاضرة موحدة وفعاليات مدرسية

أكدت مديرية التعليم على توحيد المحاضرة الأولى بجميع مدارس المحافظة يوم الأحد الموافق 8 مارس، لتناول حياة الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في حماية الوطن. كما يشمل برنامج الاحتفال عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس العسكرية بالمحافظة.

غرس قيم الانتماء والوطنية

وأضافت وكيل المديرية أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة، تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، ليكونوا نموذجًا يُحتذى به في التضحية والعطاء الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاء رضا جنوب سيناء يوم الشهيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)
دراما و تليفزيون

هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا
شئون عربية و دولية

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة