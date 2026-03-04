تستعد مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء للاحتفال بـ يوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، تكريمًا لتضحيات شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن. تأتي هذه الاحتفالات تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم واللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز الوعي الوطني بين الطلاب.

خطة الاحتفال

أوضحت الدكتورة وفاء رضا، مدير المديرية، أن خطة الاحتفال تتضمن تسليط الضوء على الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وصون مقدراته، وجهودها المستمرة في الدفاع عن حدود الدولة والحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب مساهمتها في دعم التنمية الشاملة من خلال ندوات تثقيفية وبرامج الإذاعة المدرسية.

محاضرة موحدة وفعاليات مدرسية

أكدت مديرية التعليم على توحيد المحاضرة الأولى بجميع مدارس المحافظة يوم الأحد الموافق 8 مارس، لتناول حياة الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في حماية الوطن. كما يشمل برنامج الاحتفال عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس العسكرية بالمحافظة.

غرس قيم الانتماء والوطنية

وأضافت وكيل المديرية أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة، تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، ليكونوا نموذجًا يُحتذى به في التضحية والعطاء الوطني.