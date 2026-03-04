إعلان

بعد هجوم بمسيرة.. أمريكا تدعو مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى قبرص

كتب : د ب أ

12:14 م 04/03/2026

قبرص

حثت الولايات المتحدة رعاياها اليوم الأربعاء، على إعادة النظر في السفر إلى قبرص بعدما استهدفت مسيرة قاعدة عسكرية بريطانية في الجزيرة، مستشهدة بالمخاطر الأمنية، كما سمحت وزارة الخارجية بمغادرة أفراد الحكومة الأمريكية غير الضروريين وأفراد أسرهم.

ويضع التحذير المحدث قبرص على المستوى الثالث من النظام الأمريكي للتحذير من السفر المؤلف من أربعة مستويات، أي أقل بدرجة من أعلى مستوى تحذيري، الذي ينصح بعدم السفر تماما. كما علقت العديد من شركات الطيران الرحلات بالفعل إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحذير بعدما ضُربت مسيرة قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطانية بالقرب من مدينة ليماسول الساحلية في وقت متأخر من الأحد. وقالت الحكومة المحلية أنه جرى اعتراض مسيرتين أخريين عصر أمس الأول الاثنين، وأفادت وسائل الإعلام القبرصية نقلا عن مصادر أمنية، بأن المسيرات قد تكون قد أطلقت من لبنان.

وتزيد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي من تواجدها العسكري في المنطقة وسط زيادة التوترات، وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة سوف تنشر مروحيات مجهزة للعمليات المضادة للمسيرات وكذلك سفينة حربية في قبرص.

وتعتزم فرنسا إرسال أنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للمسيرات إلى جانب فرقاطة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة أنباء قبرص، ولدى اليونان بالفعل أربع مقاتلات إف 16 متمركزة في قبرص وتستعد لإرسال فرقاطتين.

