شيري عادل وصفية العمري وأحمد بدير في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (صور وفيديو)

كتب : منى الموجي

11:34 ص 16/01/2026
    نجوم الفن في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (1)
    نجوم الفن في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (4)
    نجوم الفن في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (5)
    نجوم الفن في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (6)
    نجوم الفن في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (3)
    نجوم الفن في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (2)

شاركت المذيعة بوسي شلبي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو من داخل الطائرة المتجهة إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتجمع عددا كبيرا من النجوم، استعدادا لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه- joy awards 2026.

ونشرت بوسي الفيديو الذي يجمع: المخرج طارق العريان، الفنان أحمد بدير، الفنان بيومي فؤاد، المخرج خالد دياب، الفنان محمد ثروت، الفنانة صفية العمري، الفنانة شيري عادل، الفنان أحمد فهمي.

يُقام الحفل مساء يوم السبت 17 يناير في الرياض، بحضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة، ويشهد تكريم مشاهير الفن والرياضة والمؤثرين، على أعمالهم التي لاقت نجاحا كبيرا في 2025، بناء على تصويت الجمهور.

بوسي شلبي انستجرام المملكة العربية السعودية Joy Awards

