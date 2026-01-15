إعلان

برعاية وزير الثقافة.. عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني يتألق على خشبة المسرح القومي

كتب : منال الجيوشي

02:22 م 15/01/2026
    عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني
شهد المسرح القومي مساء أمس الأربعاء، حفلًا موسيقيًا عالميًا لعازف التشيللو الإيطالي الشهير إيتوري باجاني.

الحفل نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC مصر)، تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية إن "باجاني" قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية، بأسلوبه الفريد الذي مزج بين التقنية العالية والإحساس العميق، وسط تفاعل جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح تصفيقًا وإعجابًا.

كما شهد الحفل حضورًا رسميًا وثقافيًا بارزًا، من بينهم ماوريتسيو جويرا، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، والملحق الثقافي الإيطالي، رامي دسوقي المدير المالي والإداري لاتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين والجمهور الإيطالي والمصري.

ويأتي هذا الحفل في إطار جهود المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، وترسيخ مكانة مصر كمركز إشعاع فني وثقافي عالمي.

عازف التشيللو الإيطالي إيتوري باجاني المسرح القومي

