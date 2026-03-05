أجري الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية امتدت ليومين بمحافظة الأقصر، تنفيذاً لتكليفات الوزير بالتواجد الميداني المستمر والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، حيث اطمأن «قنديل» على استقبال الطوارئ، توافر الأدوية والمستلزمات، جودة الرعاية في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، ومعمل المستشفى، واستمع إلى آراء المرضى وأثنى على أداء الفريق الطبي.

ثم تفقد وحدة طب أسرة إسنا، وشملت الجولة غرفة الطوارئ، عيادات طب الأسرة والأسنان والتخصصية، مكتب الصحة، غرفة التطعيمات، نسب التغطية بالتطعيمات، متابعة الحالات الإيجابية، أعمال المبادرات الصحية، والصيدلية، مشيداً بكفاءة الفريق.

وتابع نائب الوزير وحدة طب الأسرة بالنجوع قبلي، حيث تفقد عيادة تنظيم الأسرة، غرفة التطعيمات، عيادة الأسنان، المعمل، الصيدلية، وتوافر الأدوية، مؤكداً انتظام سير العمل.

وزار عيادة الجذام للاطمئنان على توافر الأدوية ومتابعة المخالطين، ثم انتقل إلى مستشفى حميات الأقصر لتفقد العيادات المسائية، المعمل، الأشعة، الصيدلية، قسم مناظير الجهاز الهضمي، الرعاية المركزة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، موجهاً بسرعة تشغيل الأخيرة واستكمال التجهيزات اللازمة.

كما تفقد محطة معالجة النفايات الطبية الخطرة للتأكد من تطبيق الإجراءات السليمة، ومجمع الأقصر الطبي حيث اطلع على خط سير المريض، التنسيق للحالات الحرجة، الأشعة، الأقسام الداخلية، الرعاية المركزة ورعاية حديثي الولادة، وشدد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية وفق المعايير العلمية.

وتفقد المعمل المشترك بالأقصر للاطمئنان على سرعة فحص العينات وظهور النتائج في الوقت المحدد.

واختتم الجولة بعقد اجتماع موسع بحضور قيادات الطب الوقائي، مديرية الشؤون الصحية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، التأمين الصحي الشامل، والاعتماد والرقابة الصحية، استمع خلاله إلى تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية، وقرر صرف مكافأة أسبوعين لفرق صحة البيئة، معمل الرصد البيئي، الحجر الصحي، والمتوطنة، موجهاً الشكر للقيادات المتميزة بالمحافظة على جهودهم البارزة.

