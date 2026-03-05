انفجار بناقلة نفط قرب ميناء خور الزبير جنوب العراق

أفاد مسؤول أمني في البحرية العراقية بأن ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما تعرضت لانفجار، الخميس، أثناء رسوها قرب ميناء خور الزبير جنوب العراق.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح علناً، إن قارباً صغيراً مجهول الهوية اقترب من ناقلة النفط عند الساعة 1:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل وقت قصير من سماع دوي انفجار قرب الجانب الأيسر للسفينة.

وأضاف أن سبب الانفجار وحجم الأضرار لم يتضحا على الفور.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الخميس، بإحباط محاولة لإطلاق صواريخ من منطقة في محافظة البصرة جنوب البلاد، كانت تستهدف "دولة مجاورة".

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن صادرت منصة إطلاق متنقلة تحمل صاروخين كانا جاهزين للإطلاق.