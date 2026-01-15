إعلان

"تفتكروا مين؟".. إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف حلقة برنامج "صاحبة السعادة"

كتب : نوران أسامة

12:56 م 15/01/2026
    إسعاد يونس عبر إنستجرام
    إسعاد يونس ببدلة أنيقة
    إسعاد يونس

شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جمهورها بعد نشرها صورة تشويقية للضيف المرتقب في حلقتها القادمة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

وعلقت إسعاد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "تفتكروا مين ضيف حلقة يوم الإثنين؟".

الأمر دفع المتابعين للتفاعل والتخمين حول هوية الضيف، وجاءت أبرز الأسماء المرشحة في التعليقات: طه دسوقي"، أحمد رمزي"، كريم عفيفي".

يُذكر أن الفنانة إسعاد يونس استضافت الفنان والملحن عمرو مصطفى في حلقة يومي الأحد والإثنين 4 و5 يناير من برنامجها "صاحبة السعادة"، وحققت الحلقة نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة إنستجرام

