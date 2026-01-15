بفستان قصير.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جمهورها بعد نشرها صورة تشويقية للضيف المرتقب في حلقتها القادمة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

وعلقت إسعاد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "تفتكروا مين ضيف حلقة يوم الإثنين؟".

الأمر دفع المتابعين للتفاعل والتخمين حول هوية الضيف، وجاءت أبرز الأسماء المرشحة في التعليقات: طه دسوقي"، أحمد رمزي"، كريم عفيفي".

يُذكر أن الفنانة إسعاد يونس استضافت الفنان والملحن عمرو مصطفى في حلقة يومي الأحد والإثنين 4 و5 يناير من برنامجها "صاحبة السعادة"، وحققت الحلقة نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

