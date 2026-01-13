مارك رافالو: ترامب أسوأ مخلوق في العالم

شن النجم الأمريكي مارك رافالو، هجوما ساخنا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ أسوأ إنسان في العالم.

وتحدث مارك رافالو، عن حرصه خلال حضوره حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، عن السبب وراء ارتدائه دبوس مكتوب عليه "be Good"، وقال: "هذا من أجل رينيه نيكول جود، التي قتلت على يد أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس الأسبوع الماضي".

وعلق رافالو، على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بأن قتل "رينيه" بالرصاص تم باعتباره دفاعًا عن النفس، وقال: "لدينا نائب رئيس يكذب بشأن ما يحدث".

وهاجم رافالو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا : "نحن في خضم حرب مع فنزويلا التي غزوناها بشكل غير قانوني، وترامب يقول للعالم إن القانون الدولي لا يهمه.. الشيء الوحيد الذي يهمه هو أخلاقه الشخصية".

وتابع : "هذا الرجل مجرم مدان.. إنه أسوأ إنسان، إذا كنا نعتمد على أخلاق هذا الرجل في أقوى دولة في العالم، فنحن جميعًا في ورطة كبيرة... هذا الكلام موجه إلى الشعب الأمريكي الذي يعيش في رعب وخوف اليوم. أعرف أنني واحد منهم. أحب هذا البلد، وما أراه يحدث هنا ليس أمريكا."

وأختتم مارك رافالو :"اسمعوا، أريد أن أتظاهر بأنني هنا لأحتفل، وأنا هنا لأحتفل، وأنا فخور بترشيحي لجائزة جولدن جلوب، لكن في الوقت نفسه، لم يعد هذا الوضع طبيعيًا، لذا لا أعرف كيف يمكنني أن أبقى صامت، من الصعب عليّ أن أكذب الآن"

ويعد مارك رافالو، من أبرز نجوم حركة "عاملون في السينما من أجل فلسطين" (Film Workers for Palestine)،التي تأسست في 8 سبتمبر الماضي.