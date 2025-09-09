كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آيتن عامر الأنظار على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة كلاسيكية من "الستينيات".

ونشرت آيتن صورًا معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي على "انستجرام"، وكتبت: "لو كان الوفاء يظل كما هو كلاسيكيًا مثل مشاعر الخمسينات".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه دا الجمال يا ايتن"، "الجمال والرقه وخفة الدم"، "تونا حلوة في جميع السنين"،"حلوين مرة"، "عسل وقمر يا آيتن".

يذكر أن الفنانة آيتن عامر أعلنت مؤخرًا الصلح بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

