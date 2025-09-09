أول إجراء من عصام صاصا بعد تقديم بلاغ ضده بسبب أغنية شيرين عبدالوهاب

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الملحن وائل عقيد، عن تطور جديد في أزمته مع مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، بعد تعدي "صاصا" على لحن له، قدمتها المطربة شيرين عبدالوهاب.

وتحدث وائل عقيد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "بعد البلاغ الذي تقدمنا به ضد عصام صاصا، قام بحذف فيديو مهرجان (كله فارق حالة طوارىء)، من موقع يوتيوب، للتهرب من المساءلة القانونية، أن كان نفس المهرجان نفس المهرجان، مازال على منصات وقنوات أخرى، بنفس التعدي على اللحن الخاص بأغنية (على بالي)، وهي الأغنية التي قدمتها المطربة شيرين عبد الوهاب، من ألحاني".

وتابع: "لم أتنازل عن البلاغ للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لي كملحن، وخاصة أني قبل تقديمه، حاولت التواصل وديا مع عصام صاصا، ولم يهتم ".

وأعلن مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، مؤخرا عن إصابته بحروق في الذراعين، وقام بتأجيل حفلاته.

مهرجان كله فارق حالة طواريء