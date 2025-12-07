إعلان

جهاد ماهر تحتفل بعيد ميلادها.. وعصام صاصا يعلق: "أغلى حاجة في حياتي"

كتب : نوران أسامة

12:08 م 07/12/2025
احتفلت البلوجر جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعيد ميلادها الـ26 في أجواء رومانسية مع زوجها وطفلها.

وشاركت جهاد جمهورها مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع أسرتها، وعلّقت على الصور: "العائلة المالكة".

وتفاعل زوجها عصام صاصا مع منشورها، وكتب لها: "أغلى وأحلى حاجة في حياتي، ربنا يخليكوا ليا يا نور عيوني ومايحرمنيش منكم أبدًا".

وكانت البلوجر جهاد ماهر قد أعلنت في وقت سابق انفصالها عن عصام صاصا دون الكشف عن تفاصيل، قبل أن يعلنا عودتهما بعد أسابيع قليلة، حيث فاجأها زوجها بمصالحة خاصة.

