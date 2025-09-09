عمر خورشيد يعلن انفصاله عن ياسمين الجيلاني بعد زواج دام 10 سنوات

كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان عمر خورشيد، انفصاله عن زوجته ووالدة ابنته الفنانة ياسمين الجيلاني، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتب عمر "تم الطلاق بيني وبين أ/ ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما وجب الإعلان في الزواج فيجب أيضاً الإعلان في الطلاق".

جدير بالذكر أن عمر وياسمين احتفلا بزواجهما في نوفمبر 2015، ولديهما ابنة، وحدث الانفصال بعد مرور 10 سنوات تقريبا على الزواج.

عمر خورشيد هو نجل الفنانة علا رامي، وشارك في 2023 بمسلسل ويزو سكول، بطولة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، فيما غابت ياسمين عن المشاركة في الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، ومن بين الأعمال التي شاركت فيها: مسلسل مزاج الخير أمام النجم مصطفى شعبان، مسلسل أزمة سكر مع الفنان أحمد عيد، مسلسل حارة العوانس مع النجمة ماجدة زكي.