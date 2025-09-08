إعلان

بإطلالة غريبة.. محمد رمضان يتألق في حفل جوائز "MTV VMAs 2025"

11:54 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

محمد رمضان في حفل توزيع جوائز MTV VMAs 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وصل النجم محمد رمضان حفل توزيع جوائز "MTV VMAs 2025" للأغاني المصورة، الذي يُقام سنوياً لتكريم أبرز الأعمال في مجالات الغناء والموسيقى المصوّرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

وحرص رمضان على نشر مقطع فيديو له من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" والتقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء" لحفل جوائز "MTV VMAs 2025".

حصدت النجمة الأمريكية ليدي جاجا على جائزة "فنان العام"، كما توجت بثلاث جوائز إضافية عن أغنيتها Abracadabra.

بينما نالت أريانا جراندي 3 جوائز بارزة بينها "فيديو العام"، فيما فازت بيلي إيليش بجائزة الفيديو المتميز عن عملها Birds of a Father، وقدمت عرضًا غنائيًا ضخمًا حظي بإشادة واسعة من الجمهور.

اقرأ أيضا..

أحدث ظهور لـ سميرة أحمد مع محمود سعد بعد غياب.. والجمهور: قمر ووحشتنا

"الجونة السينمائي" ينظم ورش عمل عن "الكاستينج" بالتعاون مع متخصصين دوليين

محمد رمضان MTV VMAs 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم