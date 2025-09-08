بإطلالة غريبة.. محمد رمضان يتألق في حفل جوائز "MTV VMAs 2025"

كتب - معتز عباس:

وصل النجم محمد رمضان حفل توزيع جوائز "MTV VMAs 2025" للأغاني المصورة، الذي يُقام سنوياً لتكريم أبرز الأعمال في مجالات الغناء والموسيقى المصوّرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

وحرص رمضان على نشر مقطع فيديو له من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" والتقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء" لحفل جوائز "MTV VMAs 2025".

حصدت النجمة الأمريكية ليدي جاجا على جائزة "فنان العام"، كما توجت بثلاث جوائز إضافية عن أغنيتها Abracadabra.

بينما نالت أريانا جراندي 3 جوائز بارزة بينها "فيديو العام"، فيما فازت بيلي إيليش بجائزة الفيديو المتميز عن عملها Birds of a Father، وقدمت عرضًا غنائيًا ضخمًا حظي بإشادة واسعة من الجمهور.

