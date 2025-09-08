كتب - معتز عباس:

دافع الشاعر محمد المتيم عن الفنان السوري سلوم حداد بعد الانتقادات والهجوم الحاد الذي طاله من بعض الفنانين المصريين والجمهور، عقب تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قصير انتقد فيه حداد عدم إتقان بعض الفنانين المصريين اللغة العربية الفصحى.

ونشر المتيم مقطع فيديو كامل لحديث سلوم حداد عن الفنانين المصريين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أن المقطع المتداول تم اجتزاؤه من السياق الحقيقي للحوار.

وكتب المتيم عبر حسابه على فيسبوك موضحًا: "فيه تريند ظهر من امبارح بالليل مرتبط بمقطع مدته 35 ثانية مقصوصة – بخبث – من لقاء كنت بديره مع الفنان سلوم حداد، المقصد واضح عند اللي قصّ الفيديو: صناعة تريند بأي طريقة حتى لو بالتدليس، وإظهار سلوم حداد كأنه ينتقص من الوسط الفني المصري، والأمر خد سكة أخطر وصلت للتراشق على السوشيال ميديا حول مين أكثر إتقانًا وحضورًا وتأثيرًا؟!".

أوضح المتيم: "الحدوتة باختصار إن سلوم كان ضيف ندوة للحديث عن أدوار الشعراء اللي أداها في رحلته الدرامية، ولما تطرقت معاه للحديث حول استخدام اللغة العربية الفصحى، استشهد بمسلسل الحشاشين كتجربة هو مش مؤيدها على مستوى استخدام اللغة، دون الإساءة لحد من فريق العمل، وأظن دي وجهة نظر فيه ناس كتير جدا جدا داخل مصر كانت متبنياها وقت عرض العمل، هل الحساسية جات من إن سلوم غير مصري؟! ولا الحساسية إن مش مطلوب من حد يقول رأيه في شغل غيره؟!".

وتطرق المتيم في حديثه، وكتب: "طب خلينا نتكلم بوضوح أكتر، هل الدراما السورية، التاريخية تحديدا، متفوقة على الدراما التاريخية المصرية آخر 30 سنة؟الحقيقة آه، وده رأي ناس كتير جدا جدا داخل مصر، هل الإتقان اللغوي (في الغالب الأعم) أعلى في سوريا منه في مصر؟! الحقيقة آه، ودي وجهة نظر ناس كتير جدا جدا داخل مصر، هل أحد يكابر في الريادة المصرية للدراما والسينما عربيًا من حيث غزارة الإنتاج ووفرة النجوم؟!، قولًا واحدًا، لا.. ولا أحد يكابر في هذا من كافة الوطن العربي".

وواصل الشاعر محمد المتيم، دفاعه عن سلوم حداد، وكتب: "أما الجملة اللي قالها سلوم وهو بيقلد اللهجة المصرية وأثارت الضحك قالها في سياق ودود مرتبط بالأساس بأن الرجل في الندوة بيتعامل مع الشخص الذي أمامه كأنه بيدردش معه في إطار محبة متبادلة، وفقًا لعلاقة طيبة تجمعني به، وفي إطار معرفته بتلقي المصريين للنكتة أو المزاح، وأنا شخصيًا أخدت الأمر بدون أي حساسية، لأني عارف ما يُكنّه سلوم حداد للمشهد المصري من تقدير".

وتابع: لأن مش كل الناس تعرف ده تعمدت أسأله عن مشاركته البسيطة في مسلسل (أبو العلا 90) ليعبر عن رأيه في تقاليد الدراما المصرية (وده سؤال ارتجالي مش في الإعداد بتاع الندوة، لكن سألته لتفادي أي التباس ممكن يحصل من الجملة اللي قالها) والرجل قال بوضوح وإنصاف: التقاليد الدرامية المصرية عريقة، عمرها 120 سنة، في حين احنا في سوريا لسه بنغيّر أواعينا (هدومنا) في مداخل العمارات ولو ربنا كرمنا يبقى كل خمسة ستة في كرفان واحد مع بعض!".

وتساءل: "هل اللي يقول ده يبقى بينتقص المشهد الفني المصري؟!، ده حتى في سؤال داخل الندوة، كان مين ممكن يؤدي دور الزير سالم باحترافية لو الورق راح لغيرك، قال بكل وضوح: طبعا الفنان المصري عبد الله غيث!".

وأكمل: "آه طبعا النقطة بتاعت الجيم المصرية.... إلخ، خيّشت منه، في النهاية هو مش سيبويه، لكن الرجل على مدار يومين قضيتهم معه وهذه شهادة شخصية شديد الاعتزاز بمصر وفنها ومبدعيها وشديد المحبة لها".

وأتم: "القصد يعني، من المؤسف إننا بعد 20 سنة سوشيال ميديا لسه بنوقع في فخ إطلاق أحكام قاسية وفق مقاطع مجتزأة، وتحميلها فوق طاقتها.. ودمتم".

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا تصريحات منسوبة للفنان السوري سلوم حداد، بشأن عدم إتقان غالبية الممثلين المصريين، اللغة العربية الفصحى، ليتعرض لهجوم وانتقادات قوية من الفنانين المصريين.

