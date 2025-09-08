كتب - معتز عباس:

علق المطرب تامر حسني على إعلان المخرج محمد سامي، تحضيره لمسلسل جديد بعنوان "رد كليتي"، وهو ما يعود به بعد تراجعه عن الاعتزال الفني.

كتب محمد سامي، عبر حسابه على فيسبوك: "رد كليتي" للمخرج محمد سامي .. بسم الله بكتب مسلسل جديد سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية والأعلى مشاهدة وجدل، حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي".

وتابع: "هصور إمتى ومين الأبطال وهينزل امتى؟، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي، اللي أعرفه أنه سيكون أرقى وأميز أعمالي وسيكون عمل يحترمه ويقدره كل بيت عربي، إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها".

واستكمل: "اللي مفرحني في العمل ده، اني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالي وهي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق يكون فني بحت زي أعمال كتير إتقدمت زمان من أساتذتنا وإزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي إعتادها الجمهور العربي مني ومتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع إحترامي لمحبي الأعمال النخبوية".

وأضاف: "وإزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها وأعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي و هي التغيير قبل تشبع الجمهور والحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير".

ليرد عليه تامر حسني في ذات التدوينة، وكتب: "ربنا يكرمك يا محمد صح كده أحسنت قولاً ومتأكد هيبقى قولاً وفعلاً وزي ما تميزت وبقى في نهج واضح ليك نجح لسنين طويلة، بعد كلامك ده حسيت إنك إن شاء الله هتعمل خطوة مهمة وهتبقى نقله كبيره ليك، ولدرامتنا المصرية والعربية والمكسب الكبير هيبقى للجمهور ربنا يوفقك يا حبيبي".

ومن جابنه رد عليه محمد سامي، وعلق: "بحبك يا وش السعد يا صاحبي و أخويا الجامد جدا".

يذكر أن المخرج محمد سامي في 20 مارس الماضي، أعلن اعتزاله إخراج الدراما التلفزيونية، واعتزام سفره للخارج لمدة عامين لدراسة مجال من المجالات المحببة له.

شارك محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".



