أحدث ظهور لـ سميرة أحمد مع محمود سعد بعد غياب.. والجمهور: قمر ووحشتنا

كتبت – منى الموجي:

شارك الإعلامي الكبير محمود سعد جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورتين مع النجمة الكبيرة سميرة أحمد، ومجموعة من الأصدقاء.

وعلق محمود على الصورتين: "صباح جميل مع الفنانة الكبيرة والعزيزة جدا سميرة أحمد".

وانهالت التعليقات على الصورتين، والتي جاءت في معظمها لتعبر عن سعادة الجمهور برؤية نجمة زمن الفن الجميل سميرة أحمد، ومن بينها "ضحكتها قمر ما شاء الله"، "ربنا يبارك في عمرها"، "وحشتنا الجميلة سميرة أحمد"، "الله الله وجوه وحشتنا جدا شكرا لحضرتك أستاذ محمود"، "صباحك عسل"، "نورت نادي الجزيرة"، "لمة الحبايب.. الزمن الجميل"، "فنانة راقية وجميلة ربنا يحفظها"، "قمر زي ما هي".

جدير بالذكر أن سميرة أحمد غابت عن المشاركة في الأعمال الفنية، بعد مسلسلها "ماما في القسم" الذي عُرض عام 2010، وشاركها البطولة النجم الراحل محمود ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: ياسر جلال، رانيا فريد شوقي، أحمد فهمي، ميرهان حسين، أحمد وفيق.

سميرة أحمد أحد أشهر نجوم الفن، يضم مشوارها الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في ذاكرة الجمهور، بينها: فيلم أم العروسة، فيلم الخرساء، فيلم خان الخليلي، فيلم قنديل أم هاشم، فيلم السيرك، مسلسل امرأة من زمن الحب، مسلسل أميرة في عابدين، مسلسل يا ورد مين يشتريك، فيلم عالم عيال عيال، مسلسل غدا تتفتح الزهور، فيلم امرأة مطلقة.