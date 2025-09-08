كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة سلسلة حصرية من ورش العمل وحلقة نقاش مخصصة لاستكشاف قوة وأهمية الكاستينج في فتح آفاق جديدة أمام الممثلين المحترفين للحصول على أدوار في أوروبا وأمريكا، بمشاركة مديري اختيار ممثلين بارزين من جمعية مديري الكاستينج بأمريكا (CSA) ونقابة مديري الكاستينج في المملكة المتحدة (CDG)، وذلك بالتعاون مع "ميدفست مصر"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان "تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان المهرجان بأن الكاستينج أصبح أحد العناصر الحاسمة في صياغة الرؤية الفنية لأي عمل سينمائي مع تطور الصناعة عالميًا، وتمنح الجلسات المشاركين من صنّاع الأفلام المصريين والإقليميين، إلى جانب الممثلين الطموحين، رؤى متعمقة حول عملية الكاستينج من خلال خبرة أبرز المتخصصين الدوليين".

واستعرض البيان تفاصيل الورش وحلقة النقاش، النحو التالي..

الورشة الأولى: قوة الأداء عبر تسجيل تجارب الأداء ذاتيًا بقيادة كاساندرا هان، CSA

مع انتشار آلية التسجيل الذاتي، يواجه الممثلون تحديات في الموازنة بين المتطلبات التقنية والإبداعية. تهدف هذه الورشة إلى تزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على استعادة متعة الأداء، وفهم توقعات مديري الكاستينج، وتطوير استراتيجيات لتقديم اختبارات قوية وأصيلة.

كاساندرا هان مديرة كاستينج في أوروبا، عملت على نطاق واسع في ألمانيا ضمن مشاريع "نتفليكس" و"أمازون"، وفيلم سامية (Samia) الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان تريبيكا 2024، كما شاركت في اختيار أبطال فيلم الوزن (The Weight) من بطولة إيثان هوك وراسل كرو. وتشمل أعمالها أيضًا فورد ضد فيراري(Ford v Ferrari) للمخرج جيمس مانغولد و(A Hidden Life) حياة خفية للمخرج تيرينس ماليك.

الورشة الثانية: تجارب الأداء العملية والإرشاد الفني، بقيادة سارة تريفيس، CDG, CSA

تتيح للمشاركين تسجيل مشهد تجريبي يتم توفيره مسبقًا، والحصول على ملاحظات جماعية وفردية، بالإضافة إلى جلسات استشارية شخصية مع سارة تريفيس، التي تتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا كمديرة كاستينج، وعضو دائم في أكاديمية بافتا، وشغلت منصب نائب رئيس CSA العالمية (2019-2023). تعاونت مع مخرجين بارزين مثل بول توماس أندرسون، داني بويل، روجر ميشيل، ستيفن هوبكنز، وجيري زوكر.

ورشة عمل: الاعتناء بالذات خلال تجارب الأداء

بالتعاون مع مهرجان ميدفست مصر، ستسلط الورشتين الضوء على أهمية الصحة النفسية خلال تجارب الأداء. يشارك الدكتور نبيل القُط، استشاري الطب النفسي بخبرته التي تتجاوز 30 عامًا في مجال الطب النفسي، وعقدين من العمل كاستشاري نفسي لصناعة السينما، استراتيجيات للحفاظ على الصحة النفسية للممثلين أثناء التعامل مع ضغوط ثقافة تجارب الأداء، وكيفية الاعتناء بذاتهم.

حلقة نقاشية: فن اختيار الممثلين وأثره على صناعة السينما

اختيار الممثلين "الكاستينج" ليس مجرد ملء أدوار، لكنه يحدد هوية الفيلم، مجاله، وأثره. هذه الجلسة، الموجهة لصناع الأفلام المصريين، ستتناول أفضل الممارسات للتعاون مع مديري الكاستينج، وآليات التعامل مع النقابات الدولية مثل SAG-AFTRA وBritish Equity، وفهم الفروق الجوهرية بين الكاستينج والوكالة التمثيلية.

سيبرز النقاش كيفية ضمان الكاستينج المدروس عدالة الوصول للفرص، ويدعم تنوع المواهب، ويعزز قوة السرد السينمائي.

وفي هذا السياق، قال عمرو منسي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "إن استضافة نخبة من أبرز مديري الكاستينج العالميين تمثل خطوة مهمة نحو ربط المواهب العربية بخبرات رائدة في صناعة السينما الدولية. نحن فخورون بأن يكون مهرجان الجونة منصة تتيح للممثلين وصنّاع الأفلام في المنطقة أدوات عملية وفرصًا حقيقية لفهم أفضل لعملية الكاستينج، بما يعزز من حضورهم على الساحة العالمية".

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي من خلال السينما، وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين بما يسهم في تبادل الخبرات والتعاون الفني. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويعمل على أن يكون منصة محفزة لتطوير صناعة السينما في العالم العربي، خاصة عبر ذراعه المخصص للصناعة "سيني جونة".