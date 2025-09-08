إعلان

نسرين طافش تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها أحمد جوهر.. ماذا قالت؟

08:55 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    نسرين طافش وزوجها
    نسرين طافش تتغزل في زوجها أذكى رجل عرفته بحياتي
    نسرين طافش مع زوجها
    نسرين طافش وزوجها احمد جوهر مع جنات وزوجها
    إطلالة نسرين طافش
    نسرين طافش بإطلالة جذابة
    نسرين طافش بهوت شورت باللون البنفسجي
    نسرين طافش
    نسرين طافش وجنات
    نسرين طافش
    نسرين طافش (5)
    نسرين طافش بفستان جمبسوت مكشوف الضهر (1)
    نسرين طافش
    نسرين طافش (9)
    نسرين طافش (6)
كتب - معتز عباس:
نسرين طافش تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها أحمد جوهر.. ماذا قالت؟

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن بعض الأسرار التي تتعلق بزوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

وقالت نسرين، في لقائها ببرنامج "Et بالعربي"، عقب حضورها حفل إطلاق المطربة جنات ألبومها الغنائي الجديد، إن زوجها لا يحب الأضواء والشهرة، متابعة: "هو مش الراجل الوداني اللي بيسمع من بره ويغير بزيادة بطريقة مش مريحة، الله أكبر ما شاء الله".

وأضافت: "أحمد عنده ثبات انفعالي مش طبيعي هو ما بيحب يطلع ولا بيحب الأضواء والشهرة، حسابه على السوشيال ميديا برايفت لأنه بيحب الخصوصية بتاعته".

وتابعت: "عنده ذكاء فطري وعاطفي واجتماعي عالي جدا، هو عارف انه اتجوز فنانة وبيقف جنبي وبيدعمني عشان أكون أحسن فنانة".

احتفلت أمس الأحد، الفنانة السورية نسرين طافش بإطلاق ألبوم المطربة جنات "ألوم على مين"، وحرصت على التقاط صورة تذكارية رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، بحضور جنات وزوجها المحامي الشهير محمد عثمان نعمان.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

نسرين طافش زوج نسرين طافش أحمد جوهر
