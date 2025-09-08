إعلان

أحمد سعد يشارك الجمهور فيديو جديد مع ياسمين عبدالعزيز على أنغام "شفتشي"

07:39 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

احمد سعد وياسمين عبدالعزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه السوشيال ميديا، مقطع فيديو جمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرا سعد وياسمين وهما يرقصان على أنغام أغنيته "شفتشي"، والتي نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وعلق أحمد سعد على الفيديو: "ياسمين في حياتنا المشمشي والشفتشي ورمز البهجة".

تفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتي: ""بينهم كيميا خطيرة"، "يا حلاوتكم"، "ملكة الفرفشة والانبساط"، "حبيبة الكون"، "ياسمين رمز البهجة والسعادة"، "حلوين أوي".

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

كما طرح أحمد سعد مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

اقرأ أيضا..

بإطلالات مختلفة.. بسمة بوسيل تنشر صورًأ من رحلتها في إيطاليا وفرنسا

أول ظهور لـ رنا رئيس داخل المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية

أحمد سعد ياسمين عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة