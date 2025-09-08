أحمد سعد يشارك الجمهور فيديو جديد مع ياسمين عبدالعزيز على أنغام "شفتشي"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه السوشيال ميديا، مقطع فيديو جمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرا سعد وياسمين وهما يرقصان على أنغام أغنيته "شفتشي"، والتي نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وعلق أحمد سعد على الفيديو: "ياسمين في حياتنا المشمشي والشفتشي ورمز البهجة".

تفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتي: ""بينهم كيميا خطيرة"، "يا حلاوتكم"، "ملكة الفرفشة والانبساط"، "حبيبة الكون"، "ياسمين رمز البهجة والسعادة"، "حلوين أوي".

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

كما طرح أحمد سعد مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

اقرأ أيضا..

بإطلالات مختلفة.. بسمة بوسيل تنشر صورًأ من رحلتها في إيطاليا وفرنسا

أول ظهور لـ رنا رئيس داخل المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية