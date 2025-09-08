كيف علقت حلا شيحة وسما المصري على ارتداء أسما شريف منير لـ"الحجاب"؟

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانتان حلا شيحة وسما المصري، على ارتداء أسما شريف منير لـ "الحجاب" بعد ظهورها به عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

وكتبت الفنانة سما المصري، عبر حسابها على فيسبوك: "تعالي جنبي يا قلب أختك.. بس انتي أحلى مني في الحجاب.. ربنا يثبتك ويثبتني.. خلي بالك هيقولوا ليكي انتي لبساه تريند وهيقولوا ليكي لبساه بتتعايقي بيه ولبساه متاجرة بالدين وهيقولوا ليكي كل حاجة تحبطك وتضايقك".

وأضافت: "اثبتي وأوعي تسمعي كلام حد سيبك من ضعاف النفوس وكارهي الخير.. خليكي مع ربنا ومع اللي يشجعك وبس...مبروك يا جميلة زي القمر فيه".

فيما علقت الفنانة حلا شيحة، على تدوينة أسما شريف منير بشأن الحجاب، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ما شاء الله.. مفيش أجمل من كدة، جميلة بل وأكثر جمالاً".

وكانت أسما شريف منير ، أعلنت في الساعات الماضية عن ارتداء الحجاب عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ارتداء الحجاب، وعلقت: "الحمد لله، ماكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح".

وتابعت: "الحجاب مش مجرد لبس، ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا, وراحة ما تتوصفش، ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي"

كما قامت أسما شريف منير بحذف جميع صورها بدون حجاب، عبر إنستجرام، واحتفظت بعدد قليل من الصور بينها صور لابنتها، وصور سابقة لها بالحجاب.

يذكر أن، أسما شريف منير كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".