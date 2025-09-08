وفاة الفنان مصطفى الخضري.. وزوجته تعلن موعد ومكان العزاء



كتب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الفنان مصطفى الخضري.

أعلنت زوجة الفنان مصطفى الخضري، عزة المهدي، في منشور عبر "فيسبوك" خبر وفاته، مؤكدة أنه تم دفنه ظهر أمس الأحد.

وأضافت في منشورها أن الأسرة ستتلقى واجب العزاء بمسجد الشرطة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

يذكر أن الفنان مصطفى الخضري، بدأ مشواره الفني في السبعينيات، إذ أدى العديد من الأدوار الثانوية في السهرات والأفلام والمسلسلات التليفزيونية، بالإضافة إلى عمله في العديد من الأفلام السينمائية.

ومن أبرز المسلسلات التي اشترك فيها الراحل هي: "العملاق، وحكايات هو وهي، والوتد، والنار والطين.

أما من أفلامه هي: "المجنون، ونصف دستة مجانين".