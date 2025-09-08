إعلان

بوسي ترقص شعبي وسط أصدقائها احتفالًا بعيد ميلادها.. فيديو وصور

09:00 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

تواصل المطربة بوسي الاحتفال بيوم ميلادها، معربة عن سعادتها بالمفاجأة التي حضرها أصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت بوسي مقطع فيديو أثناء احتفال أصدقائها بعيد ميلادها داخل منزلها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

كتبت بوسي، تعليقًا على الفيديو: "فيديو بسيط بس كبير أوي بالنسبالي عشان فيه كل معاني الحب اللي في الدنيا كلها، شكرا من قلبي عشان حاولتوا تفرحوني بحاجه بسيطه بالنسبالكم بس هي كانت كبيرة أوي أوي بالنسبالي".

وأضافت: "ده كان احلى احتفال في حياتي عشان أنا في وسط ناس بحبهم وبيحبوني بجد من قلبهم ومافيش كلمة شكر توفيكم اللي عملتهولي ربنا يخليكوا ليا ومايحرمني منكم أبدا العمر كله بحبكم أوي".

وظهرت بوسي بإطلالة جريئة مرتدية شورت في الفيديو ترقص على أغنية "الشقاوة" وأغنية "كبدة" لعفروتو.

ووجه المطرب سعد لمجرد التهنئة لـ بوسي، وكتب: "كل سنة و انتي طيبة يا اطيب واروع بوسي في الدنيا"

كما حرص نجوم الفن على تهنئة بوسي، أبرزهم، نسرين أمين، نور قدري، دياب، إنجي علاء، روجينا، وغيرهم.

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

F SD عيد ميلاد بوسي بوسي
