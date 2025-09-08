إعداد - معتز :

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد بعد إصابتها بجلطتين دماغيتين، نقل رنا رئيس للمستشفى لإجراء عملية جراحية بعد تعرضها لنزيف حادـ، تصريحات وفاء عامر عن علاقتها بـ إبراهيم شيكا، ياسمين الخطيب تثير الجدل في حفل ملكة جمال مصر، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: