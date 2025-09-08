حدث بالفن | نقل رنا رئيس للمستشفى وأسما شريف منير ترتدي الحجاب وياسمين الخطيب تثير الجدل
12:15 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
إعداد - معتز :
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد بعد إصابتها بجلطتين دماغيتين، نقل رنا رئيس للمستشفى لإجراء عملية جراحية بعد تعرضها لنزيف حادـ، تصريحات وفاء عامر عن علاقتها بـ إبراهيم شيكا، ياسمين الخطيب تثير الجدل في حفل ملكة جمال مصر، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي زوجة إبراهيم شيكا ياسمين الخطيب رنا رئيس وفاء عامر فيلم عيد ميلاد سعيد جائزة الأوسكار محمد رمضان أسما شريف منير حياة الفهد
فيديو قد يعجبك:
إعلان