إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة"، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود.

أيتن عامر

ظهرت الفنانة أيتن عامر بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها تيشرت باللون الأبيض وبنطلون جينز، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جنات

ظهرت الفنانة جنات بفستان أنيق باللون الأسود أثناء تواجدها مع صناع العمل بألبومها الجديد "ألوم على مين"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية رقيقة.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأسود.

جومانا مراد

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة صيفية ارتدت خلالها عباءة بحر باللون الأخضر، ونشرت الصورة عبر "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

خطفت لاميتا فرنجية الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان منفوش باللون البيج.

نورهان شعيب

شاركت الفنانة نورهان شعيب جمهورها أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

دياب

شارك الفنان دياب جمهوره صورًا جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة ظهرت خلالها برفقة منسق الأزياء مساعد الصقر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرًا لدعمك الدائم لي وإيمانك بي، أنت أفضل صديق حلمت به".