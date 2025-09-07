"بنفس الفستان".. أحدث ظهور لـ مايا دياب في حفل غنائي وآخر زفاف

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة مايا دياب أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال حفلها الغنائي "جورة الترمس" في لبنان، وإحياء حفل زفاف في بيروت.

نشرت مايا دياب الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من مسرح الحفل إلى مرحلة الزفاف، الكثير من الحب في ليلة واحدة، شكرًا لك لبنان لجعلها مميزة جدًا".

ظهرت مايا دياب بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل مرصع بالكريستال خطفت به أنظار المتابعين، الذين تفاعلوا، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: ""مبهورة بيكي"، "استمري في التألق"، "قمر كالعادة"، كتير حلوة"، "روعة وزي القمر"، "ملكة جمال البنات".

وكان آخر أعمال الفنانة مايا دياب أغنية "حرمت أحبك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا..

"ولنا في الخيال .. حب؟؟" يشهد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي

بعد إصابتها بجلطتين دماغيتين.. تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد