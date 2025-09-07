وائل جسار ينشر صورة مع ابنه.. والجمهور: "نسخة منك"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان وائل جسار جمهوره صورة جديدة ظهر فيها برفقة ابنه "وائل جونيور"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّق جسار على الصورة قائلًا: "مع ابني الغالي وحبيب قلبي وائل جونيور".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "شبهك أوي"، "الله يخليكم لبعض"، "ابنك نسخة منك"، "ما شاء الله ربنا يحفظه"، "الله يحميكن".

وكان وائل جسار أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "حب زمان" التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد أبو زهرة، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد علي، ماسترينج أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".

