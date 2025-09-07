بملابس التنس.. مي سليم متألقة وجريئة في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، أثناء ممارستها رياضة التنس.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رياضية جريئة ارتدت خلالها "كروب توب" مع جيبة قصيرة.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاء أبرزها: "سكر"، "تحفة"، "إيه القمر ده"، "كل يوم إطلالة أروع"، "بحبك والله".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية من خلال مسرحية "المجانين" بطولة الفنان محمد هنيدي، التي عُرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وتستعد مي سليم للظهور في عدد من الأعمال الفنية المقبلة، من بينها مسلسل "السجل الأسود"، بطولة خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

