بـ"فستان قصير".. ياسمين صبري تهدي الجمهور قُبلة في أحدث ظهور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مرتدية "فستان أسود" قصير.

وأهدت ياسمين محبيها والجمهور "قبلة" عبر "ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "الأميرة، ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

