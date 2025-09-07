إعلان

بـ"فستان قصير".. ياسمين صبري تهدي الجمهور قُبلة في أحدث ظهور

10:00 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري بفستان قصير
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري تهدي الجمهور قبلة (3)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري تهدي الجمهور قبلة (2)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (2)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري (3)
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري داخل سيارتها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مرتدية "فستان أسود" قصير.

وأهدت ياسمين محبيها والجمهور "قبلة" عبر "ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن آخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "الأميرة، ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

أرملة محمد الشرنوبي لحماها صلاح الشرنوبي: "تم منعنا أنا وابني من دخول شقتنا"

كيف استقبل حضور "تورونتو السينمائي" فيلم "فلسطين 36" لـ آن ماري جاسر؟

ياسمين صبري انستجرام ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم