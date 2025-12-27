إعلان

قبل عرضه..أحمد زاهر يروج لـ"لعبة وقلبت بجد" ببوستر عائلته بالمسلسل

كتب : هاني صابر

11:00 ص 27/12/2025

بوستر مسلسل لعبة وقلبت بجد

كتب- هاني صابر:

روج الفنان أحمد زاهر، لمسلسله الدرامي الجديد "لعبة وقلبت بجد" ببوستر عائلته بالعمل والمقرر عرضه مطلع العام الجديد 2026.

ونشر زاهر، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيلتي الجميلة، هتشوفوها وتقابلوها يوم١٠ يناير ٢٠٢٦ في مسلسل لعبة وقلبت بجد، إنتاج المتحدة، مدير التصوير جلال الذكي، إخراج حاتم متولي".

مسلسل "لعبة وقلبت بجد" بطولة أحمد زاهر ورحمة أحمد وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، ومن إخراج حاتم متولي.

