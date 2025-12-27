إعلان

في ثلاثة أيام.. إيرادات "طلقني" تتجاوز 7 ملايين جنيه

كتب : منى الموجي

12:54 م 27/12/2025

ابطال وصناع فيلم طلقني

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر فيلم طلقني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 26 ديسمبر 2 مليون و641 ألفا و880 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 7 ملايين و112 ألفا و778 جنيها.

فيلم طلقني تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، مصطفى أبو سريع، ياسمين رحمي ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم طلقني إيرادات فيلم طلقني إيرادات شباك التذاكر إيرادات فيلم طلقني في ثلاثة أيام

