قبل عرضه على "watch it".. الإعلان الرسمي لمسلسل "ولد بنت شايب"

كشفت منصة "واتش ات" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "ولد بنت شايب" استعدادا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "واتش ات"، الإعلان عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "الولد والبنت هيقابلوا الشايب، مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات واتش ات الأصلية يعرض قريبا".

وشهد الإعلان ظهور عدد من أبطاله هم الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنانة انتصار، الفنان نبيل عيسى وسط كر وفر وسط أحداث مشوقة.

كشفت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي مؤخرا عن انتهاء تصوير مسلسلها "ولد بنت شايب" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التلفزيونية، ويضم مجموعة من نجوم الدراما المصرية.

كانت أولى تجارب زينة الإخراجية بفيلم "مين يصدق" عام 2024 بطولة عدد من النجوم الشباب، وعرض ضمن الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

