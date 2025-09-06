إعلان

بالصور.. محمد رمضان يحتفل باليوم المصري في نيويورك

11:55 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الجالية المصرية تحتفل باليوم المصري في نيويورك
  • عرض 11 صورة
    الجالية المصرية تحتفل باليوم المصري في نيويورك
  • عرض 11 صورة
    الجالية المصرية تحتفل باليوم المصري في نيويورك
  • عرض 11 صورة
    الجالية المصرية تحتفل باليوم المصري في نيويورك
  • عرض 11 صورة
    الجالية المصرية مع أحد أفراد الشرطة الأمريكية
  • عرض 11 صورة
    كلمة أحد مسئولي الشرطة الأمريكية في احتفالية اليوم المصري
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان يلتقط صورة مع محبيه في نيويورك
  • عرض 11 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 11 صورة
    الجالية المصرية تحتفل باليوم المصري في نيويورك
  • عرض 11 صورة
    الجالية المصرية تحتفل باليوم المصري في نيويورك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

احتفل النجم محمد رمضان باليوم المصري في نيويورك أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

والتقط رمضان صورًا مع محبيه من الجالية المصرية أثناء تجواله في أحد شوارع نيويورك.

كان محمد رمضان، أعلن مؤخرا عن تعاونه مع لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشر صورة لهما معا وكتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي"، وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

وكشف رمضان تفاصيل عن تعاونه مع لارا ترامب، في مؤتمر صحفي، قائلًا: "المفاجاة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع الثاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني واغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل اغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

يقام حفل "اليوم المصري في العاصمة الأمريكية نيويورك في نسخته الرابعة، في قلب مانهاتن، بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والفنية البارزة.

اقرأ أيضا..

مخرج فيلم "The Smashing Machine" يفوز بجائزة الأسد الفضي في فينيسيا السينمائي

كوثر بن هنية تتسلم جائزة الأسد الفضي عن فيلمها "صوت هند رجب" في فينيسيا السينمائي

اليوم المصري في نيويورك محمد رمضان الجالية المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)