بالصور.. محمد رمضان يحتفل باليوم المصري في نيويورك

كتب - معتز عباس:

احتفل النجم محمد رمضان باليوم المصري في نيويورك أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

والتقط رمضان صورًا مع محبيه من الجالية المصرية أثناء تجواله في أحد شوارع نيويورك.

كان محمد رمضان، أعلن مؤخرا عن تعاونه مع لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشر صورة لهما معا وكتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي"، وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

وكشف رمضان تفاصيل عن تعاونه مع لارا ترامب، في مؤتمر صحفي، قائلًا: "المفاجاة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع الثاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني واغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل اغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

يقام حفل "اليوم المصري في العاصمة الأمريكية نيويورك في نسخته الرابعة، في قلب مانهاتن، بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والفنية البارزة.

