بإطلالات صيفية جريئة | هدى المفتي تخطف الأنظار وليلى زاهر تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى المفتي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد نشرها عددًا من الصور أثناء جولتها السياحية في أحد البلدان الآسيوية.

ونشرت هدى، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.

كما ظهرت هدى المفتي في صورة أخرى، على متن "يخت" مرتدية "كاش مايوه" وهي تستمتع بجولة بحرية، أثناء قضاء عطلة فصل الصيف.

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

