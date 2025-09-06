كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق، والتي تفاعل معها والدها الفنان أحمد زاهر وكتب: "أنا بنتي قمر يا ناس معقول حلاوتك دي".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

