"فستان طويل".. نادين الراسي تُبهر المتابعين بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أنظار المتابعين، في أحدث إطلالة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت نادين بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل مفتوح من الساق اليمنى، لتنال الصورة إعجاب الجمهور.

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "فراشة قلبي"، "روحي ونبض قلبي"، "طول عمرك بتفجاينا"، "حضورك تقيل وفخم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

