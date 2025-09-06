إعلان

"قُبلة ونظارة شمسية".. ياسمين صبري تنشر جلسة تصوير من أحدث ظهور في دبي

07:19 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار من دبي.

ارتدت ياسمين قميص أبيض ونظارة شمسية، وكانت داخل سيارتها وقامت بمغازلة جمهورها ومتابعيها وأرسلت لهم قبلة، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "قمر، ما شاء الله على جمالك، أحلى قبلة في العالم، ألى ضحكة وأحلى ياسمينا".

وكانت اخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن اخر مشاركات ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "الأميرة، ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

