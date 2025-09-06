ميرهان حسين تستمتع بآخر أيام الصيف رفقة كلبها.. صور

كتب - معتز عباس:

تستمتع الفنانة ميرهان حسين بآخر أيام فصل الصيف، وقضاء أوقاتًا ممتعة رفقة كلبها على الشاطئ.

ونشرت ميرهان صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "بحر وكلب وموسيقى وكتاب وشمس.. أساسيتي".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعدك"، "ربنا يسعد قلبك حبيبتى"، "متألقه دايما متميزه وجميله"، "ميما العسلية بنفسها"، "أتمنى لك وقتًا رائعًا".

يذكر أن، ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

