خالد الصاوي يكشف عن رأيه في فيلم "الست".. ماذا قال؟

أكد النجم خالد الصاوي أنه لا يمكنه الحكم على فيلم "الست" للفنانة منى زكي بناء على تعليقات الـ سوشيال ميديا.

وأوضح الصاوي في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، أنه لديه ثقة كبيرة في طاقم العمل مع المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد والنجمة منى زكي، متابعًا: "انا مشوفتش فيلم الست لسة زكي ومقدرش اعتمد على تعليقات على حاجة مشوفتهاش".

وأضاف أن الفنانة صابرين نجحت في تقديم شخصية أم كلثوم بشكل رائع في المسلسل الدرامي، وأثبتت قدرتها على تجسيد شموخ وهيبة شخصية كوكب الشرق.

وتابع: "أنا عملت حلقات استفدت بيهم أكثر من 5 مسلسلاتهم عملتهم ضمن مشواري الفني".

كواليس فيلم "الست"

فيلم الست إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود.

هذا الفيلم هو سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، ويسلط الضوء بشكل خاص على العلاقات والتأثيرات الكبيرة التي رسمت ملامح مسيرتها الفنية الحافلة.

