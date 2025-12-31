إعلان

محمد إمام يثير الجدل برسالة غامضة: "واضح إن الكينج حارق ناس كتير"

كتب : معتز عباس

01:00 ص 31/12/2025

الفنان محمد إمام

كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد إمام متابعيه على السوشيال رسالة غامضة مع نهاية عام 2025.

وكتب إمام عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "واضح إن الكينج حارق ناس كتير أوي.. بس مش مهم".

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

محمد إمام

محمد إمام فيس بوك حنان مطاوع

