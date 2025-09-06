إعلان

بـ"فستان قصير وجريء" أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)

02:52 م السبت 06 سبتمبر 2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (1)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (7)
كتب- هاني صابر:


خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة القلب والقالب، يا جمال ليس له مثيل، الجمال، روعة، أحلى نسرين".


يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.


نسرين طافش الفنانة نسرين طافش
