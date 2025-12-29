إعلان

فيفي عبده ونشوى مصطفى تنعيان والدة هاني رمزي

كتب : هاني صابر

04:19 م 29/12/2025

فيفي عبده

نعت الفنانتان فيفي عبده ونشوى مصطفى، والدة الفنان هاني رمزي التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض.

فيفي عبده
وكتبت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله، وفاة والدة الفنان هاني رمزي. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أولادها وأهلها وأحبابها.. خالص العزاء للفنان هاني رمزي والعائلة".

نشوى مصطفى
فيما كتبت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها على فيسبوك: "خالص العزاء لزميلي وأخويا هاني رمزي لوفاة السيدة الفاضلة والدته ربنا يسعد روحها في حياتها الجديدة".

يذكر أن، أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي كان قد أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

وفي تدوينة أخرى على "فيسبوك" أعلن موعد ومكان الجنازة والعزاء، قائلا "صلاة الجنازة على والدتي/ مرجريت توفيق مجلي الوحش… غدا الثلاثاء بكنيسة أبي سيفين التجمع الأول الساعة ١ ظهرا .. العزاء يوم الخميس ١ يناير بقاعة ذات الكنيسة ٦ مساء".

فيفي عبده نشوى مصطفى هاني رمزي

