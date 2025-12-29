نعت نقابة المهن الموسيقية، عازف العود الراحل هشام عصام، بعد وفاته صباح اليوم الإثنين.

وقال نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل في بيان له: "خالص التعازي لأسرة الفنان المحترم المرحوم هشام عصام وخالص التعازي لكل موسيقيين مصر، الفنان والإنسان الرائع هشام عصام في ذمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته كنت إنساناً جميلاً وفناناً من أرقي الفنانين إنا لله وإنا إليه راچعون".

وقدمت النقابة، وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الراحل، وتابع البيان: "داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الراحل هشام عصام أحد أبرز عازفي العود الذين تميزوا بأسلوب خاص وبصمة موسيقية مختلفة، حيث قدم مؤلفات موسيقية خاصة به، عزفت في عدد من المهرجانات والاحتفاليات الموسيقية الدولية .

وتخرج هشام عصام في كلية التربية الموسيقية عام 2005، وتتلمذ في علوم الموسيقى العربية على يد الموسيقار الكبير عبده داغر، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في الموسيقى العربية عام 2018.

وشارك الراحل في حفلات دولية داخل و خارج مصر، وشارك الراحل في العديد من الحفلات الدولية داخل مصر وخارجها، قام خلالها بالعزف على ألة العود المصرية، والتى أظهر من خلالها أسلوباً خاصاً ومميزاً في العزف على ألة العود.

كما تعاون بالعزف مع عدد كبير من الفرق الموسيقية البارزة، وشارك في تسجيل العديد من الأغاني المعاصرة لكبار المطربين، إلى جانب إسهاماته المميزة في الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الحديثة.